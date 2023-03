TikTok kondigt tijdslimiet van 1 uur aan voor gebruikers onder 18 jaar (maar er zijn achterpoortjes)

Dat accounts van gebruikers onder de 18 jaar binnenkort een tijdslimiet van 60 minuten per dag krijgen, is een direct antwoord op die laatste bezorgdheid. Cormac Keenan, hoofd vertrouwen en veiligheid bij TikTok, stelt in een blogpost dat de limiet gebaseerd is op het huidige academische onderzoek en gesprekken met deskundigen van het Digital Wellness Lab van het Boston Children's Hospital.