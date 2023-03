Hoe kon het dodelijke treinongeval in Griekenland gebeuren? En kan het ook bij ons voorvallen?

De grote boosdoener voor het treinongeval in Griekenland is volgens transporteconoom Jochen Maes de toestand van het spoor. Die is erg slecht. "Als je gewoon al kijkt naar het aantal ongevallen dat er de laatste jaren heeft plaatsgevonden, dan is Griekenland veruit het meest onveilige land om met de trein te reizen", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. Een groot deel van de Griekse spoorweginfrastructuur dateert nog uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, en is sindsdien weinig gemoderniseerd.

"In het land vallen per miljoen treinkilometers ongeveer 1,4 doden. Dat is erg hoog in vergelijking met het Europees gemiddelde. Gemiddeld vallen in Europa 0,2 doden per miljoen treinkilometers. België doet het nog wat beter, met 0,18 doden per miljoen kilometer. 8 keer minder doden dan in Griekenland dus."