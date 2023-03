Voor tweede nacht op rij breekt brand uit in frituur aan Weg naar As in Genk

Afgelopen nacht, net voor middernacht, is er een tweede brand uitgebroken in frituur King's Place op de Weg naar As in Genk. Getuigen hoorden deze keer een explosie, waarna de brand zou zijn uitgebroken.

De nacht ervoor was er rond 23 uur ook al een brand in hetzelfde pand. Het gebouw werd daarna verzegeld en in de gaten gehouden door politiezone CARMA. Maar toch was er vannacht een tweede brand. "De brandweer kwam ter plaatse, maar de frituur is toch volledig uitgebrand", zegt Pieter Strauven van het parket.