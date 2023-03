Vande Lanotte daagt Turks regime voor Internationaal Strafhof

Volgens de aanklacht die Vande Lanotte indiende, samen met de vzw Turkije Tribunaal en Medel (Europese magistratenvereniging, red.), heeft het regime van Erdogan zich bezondigd aan misdaden tegen de mensheid. Meer dan 200.000 mensen werden slachtoffer van onder meer foltering, verdwijning, opsluiting of veroordeling zonder dat de rechten van de verdediging werden gerespecteerd, klinkt het. Dat gebeurde niet alleen in Turkije zelf, dat het Strafhof niet erkent, maar ook op het grondgebied van 45 staten (waaronder België, red.) die wél onder de jurisdictie van het ICC vallen.

Het advocatenkantoor verzamelde gedetailleerde getuigenissen van 1.300 slachtoffers, die door het ICC kunnen worden berecht. Meer dan 4.000 pagina's werden overgemaakt aan het bureau van de aanklager. Volgens het advocatenkantoor gaat het om "systematische aanvallen tegen de burgerbevolking en ter bevordering van het overheidsbeleid" en is het ICC dus bevoegd. De misdrijven zijn ook zwaarwegend genoeg, klinkt het: "Ze kunnen worden beschouwd als bewuste minachting van de basisprincipes van de internationale rechtsorde."

Aanklager Karim Khan van het ICC zal nu moeten beoordelen of er een onderzoek wordt geopend, zo klinkt het in een persbericht. Het Internationaal Strafhof in Den Haag werd meer dan twintig jaar geleden opgericht om verdachten van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te berechten.

Wie precies verantwoordelijk is, president Erdogan of niet, wordt bewust in het midden gelaten, zegt Vande Lanotte. "Dat is een exclusieve bevoegdheid van de aanklager". In het persbericht staat wel dat uit zijn onderzoek kan blijken "dat mogelijk hoge functionarissen van een NAVO-bondgenoot betrokken kunnen zijn", zowel administratieve als politieke verantwoordelijken, legt Vande Lanotte uit.

In verband met mogelijke diplomatieke gevolgen zegt professor Marc Bossuyt van de vzw Turkije Tribunaal dat de klacht niet moet worden beschouwd als een vijandige actie tegen Turkije of als steun voor zij die een mislukte staatsgreep pleegden. "Het gaat om steun voor al diegenen die onder de zware schendingen van mensenrechten lijden", klinkt het. Vande Lanotte van zijn kant beklemtoont dat de actie een initiatief is van een advocatenkantoor en niet van de Belgische staat.