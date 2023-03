Tenten- en hallenbouwer Veldeman uit Bree krijgt opdracht voor kolossale loods in Latijns-Amerika

Het tentenbedrijf Veldeman uit Bree start een project met een waarde van 9 miljoen euro in Antofagasta, Chili. Het Chileense mijnbedrijf SQM gaf het Limburgse bedrijf de opdracht om een op maat ontwikkelde loods te bouwen van zo'n 60 meter breed, 236 m lang en 6 m hoog. Daarmee zal het de grootste semi-permanente structuur zijn in Latijns-Amerika. De loods wordt gebouwd in de Atacama-woestijn en is bestand tegen extreme weersomstandigheden waaronder bijvoorbeeld windstormen tot 140 km/u.