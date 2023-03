Vergunning verleend voor nieuwe brandweerkazerne met sportzaal in Anderlechtse Kuregemwijk

De gemeente Anderlecht is ook tevreden met het project. "Dit is een voorbeeld van de gebruiksmix die wij overal aanmoedigen en in het bijzonder in de ontwikkelingszone rond het kanaal. Dit project illustreert een mooi partnerschap tussen onze gemeente en de regionale overheden en diensten tot groot voordeel van alle betrokkenen. Het vervolledigt de lange lijst van zeer concrete openbare en particuliere initiatieven die er meer dan ooit toe bijdragen dat Anderlecht zijn plaats in het centrum van de meest strategische zones voor de hele toekomst van het Brussels grondgebied terugvindt", zegt burgemeester Fabrice Cumps (PS).