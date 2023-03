Opbrengst  overheidsaandelen BNP Paribas gebruikt voor participaties in Ageas en Euroclear  

De verkoop kadert in een breder verhaal. De overheid neemt met de opbrengst van 2 miljard euro immers een "strategische participatie" in Ageas en Euroclear. Die eerste is een verzekeraar, de tweede een effectenbewaarder. Het gaat bovendien in beide gevallen om Belgische bedrijven.

"We maken een duidelijke keuze om ze hier te verankeren en ervoor te zorgen dat de hoofdzetel niet naar het buitenland gaat of het bedrijf in buitenlandse handen komt", legt de minister uit.

De verkoop van aandelen BNP Paribas betekent uiteraard minder dividenden, maar volgens Van Peteghem staan daar dan weer dividenden uit Ageas en Euroclear tegenover. Een deel van de opbrengst - de minister had het over een half miljard euro - gaat mee naar de afbouw van de staatsschuld.