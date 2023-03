Vervoerregio Gent stuurt minister brief: "Bus 73 komt te laat of niet, en kan niet alle leerlingen naar school brengen"

Ouders van leerlingen laten elkaar weten of bus 73 rijdt, of hij vertraging heeft, en of hij vol zit. "Als ik een bericht krijg dat hij niet rijdt, dan rijd ik zelf naar de halte in Zelzate om kinderen op te halen en naar school te brengen", zegt Iris Van Biervliet uit Wachtebeke. Zij heeft een dochter van 16 die naar school gaat in Oostakker. "Natuurlijk is dat niet de bedoeling. We betalen uiteindelijk wel een jaarabonnement. Ik kan hen brengen, omdat ik glijdende uren heb. Niet iedereen kan zoiets doen natuurlijk. Gelijk welk probleem er is met de bus, de kinderen komen doorgaans te laat aan op school."

Papa Alex De Clercq zegt dat er gewoon te weinig personeel is: "Ik ben zelf truckchauffeur, en ik begrijp dat ook buschauffeurs zich aan rij- en rusttijden moeten houden, maar om 7.46 uur is dat nog niet het geval toch? We betalen vele tientallen euro’s voor een abonnement en dus moet de bus ook rijden. Eigenlijk zouden we een factuur naar De Lijn moeten sturen als we zelf moeten rijden."