Vlaanderen breidt zone 30 verder uit aan Dampoort na een scan door verkeersexperten 

In de Dampoortwijk experimenteerde Vlaanderen voor het eerst met de zogenaamde 'MIA Quickscan'. Het is een tool die Peeters vaker wil inzetten bij zware of dodelijke ongevallen. Een expertenteam gaat dan snel kijken en adviseert welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Peeters wil de scans niet alleen gebruiken als er al slachtoffers zijn gevallen, het is de bedoeling om experten ook te sturen naar plekken waar mensen zelf vinden dat het onveilig is.