Centrum van Londerzeel krijgt 150 extra parkeerplaatsen om verdwijnen van niet-vergunde parking te compenseren

Mensen die geregeld parkeren op de parking op de Egmontsite aan de Gildenstraat in Londerzeel, zullen binnenkort elders een parkeerplaats moeten zoeken. De parking is er sinds 2006 op een braakliggend terrein, maar dat terrein is nu verkocht aan een projectontwikkelaar die er een woonproject van wil maken.

Het verdwijnen van de illegale parking gaat gepaard met protest van handelaars en buren die niet willen dat de parking verdwijnt. Het verlies van de illegale parkeerplaatsen wordt daarom gecompenseerd door nieuwe parkeerplaatsen. "We zorgen er voor dat mensen daarom op andere plaats in onze gemeente kunnen parkeren", zegt schepen van Mobiliteit Dimitri Robbyns (LWD).