Algemeen directeur gezocht voor abdij Westvleteren: eerste keer dat buitenstaander mee mag leiden

Voor alle duidelijkheid de man of vrouw in kwestie staat niet boven vader abt en moet ook blijven verantwoording afleggen. De functie staat ook volledig los van het religieuze leven van de broeders. Het is als directeur wel belangrijk dat de "monastieke context en christelijke waarden waarbinnen deze nieuwe functie zal functioneren passen bij zijn of haar persoonlijke overtuigingen", staat in de vacature te lezen.