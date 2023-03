Woestijnvos gevangen met cervela in Scherpenheuvel-Zichem

In Scherpenheuvel-Zichem is een woestijnvos gevangen. Dat is exotische vos met opvallend grote oren. "Buurtbewoners hadden al even een vermoeden dat er een beest in hun houtstapel zat", vertelt Cisse Boen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. "Hun hond gedroeg zich vreemd wanneer hij in de buurt van het hout kwam. Daarom hebben ze een vangkooi gezet met een grote cervela in." En dat lustte het vosje wel, na twee dagen hadden de buurtbewoners prijs.