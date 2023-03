Vanaf april wordt zwemmen in Sint-Genesius-Rode duurder, vooral jaarabonnement fors duurder

Wie niet in de gemeente woont, zal voortaan 2 euro extra moeten ophoesten. De prijs voor een zwembeurt wordt 6 euro. Jongeren, senioren en mensen met een beperking betalen 1 euro minder. Zwemmers kunnen wel een tienbeurtenkaart aanschaffen waarbij de tiende zwembeurt gratis wordt. De jaarabonnementen worden vanaf april fors duurder. De tarieven worden verhoogd naar 50 of 175 euro terwijl dat vroeger 65, 75 of 90 euro was. Voor niet-Rodenaren wordt het zelfs 250 of 300 euro in plaats van 110 of 140 euro. Het halfjaarlijkse abonnement wordt afgeschaft.