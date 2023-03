GO! Scholengroep Waasland schaft schoolbussen af: "We moesten een keuze maken om te besparen"

Vanaf begin volgend schooljaar zal de GO! Scholengroep Waasland geen schoolbussen meer inzetten om leerlingen op te halen en terug te brengen. Door de hogere kosten was een besparing nodig, en is de keuze gevallen op de schoolbussen. Zowat 300 van de 7.200 leerlingen moeten een alternatief zoeken. "Maar daar helpen we de ouders mee", zegt algemeen directeur Nora De Caluwe, "en we zijn in overleg met vervoersmaatschappij De Lijn die nu zegt een extra buslijn in te voeren".