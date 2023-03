“Buurtboekjes” leren Hasseltse kinderen de geschiedenis van hun wijk

Het stedelijk museum Stadsmus is op het idee gekomen om de kinderen kennis te laten maken met hun wijk. Cultuurschepen Nele Kelchtermans (RoodGroen+): “We wilden een heel laagdrempelige manier om kinderen van het derde en vierde studiejaar kennis te laten maken met hun buurt. Vaak komen ze langs standbeelden of gebouwen die ze niet kennen.” Naast een “buurtboek” over de Heilig-Hartwijk, Hollandsveld, Catharinawijk en Runkst, wil het museum later nog andere wijken behandelen. Het volgend "buurtboek" zal over het centrum van Hasselt gaan.