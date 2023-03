Meer krabben, kreeften en vissen in windmolenparken aan de kust: "Ze voeden zich met mosselen uit holtes van windmolens"

Er leven almaar meer vissen, krabben en kreeften in de windmolenparken aan onze kust. Onder meer de populatie aan pladijs in windmolenparken voor onze kust is drie keer hoger dan twaalf jaar geleden. "Pladijzen gaan op zoek naar de aangroeifauna op de kunstmatige riffen in een windmolenpark en dat doen ze blijkbaar over een lange periode", klinkt het bij onderzoekster Jolien Buyse.