Al 184 Oekraïense kinderen en jongeren opgevangen in Vlaamse pleeggezinnen sinds start van de oorlog

"Dat was niet altijd evident", gaat Heselmans voort. "Vaak hadden de pleeggezinnen heel weinig informatie over wie er bij hen kwam wonen. We merken dat er een taalbarrière was in sommige gezinnen. Het was een zoektocht. Het zijn uiteindelijk kinderen die oorlog of oorlogsdreiging hebben meegemaakt."

"In elk gezin loopt het een beetje anders", klinkt het nog, "maar op zich doen die pleeggezinnen en kinderen het redelijk goed. Ze vinden hun plekje en hebben een goede balans tussen contact met het thuisfront en hechting aan hun pleeggezinnen hier."