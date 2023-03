Al 300.000 voorschotfacturen aangepast

Energieleveranciers stellen nu dus zelf voorschotverlagingen voor aan de gezinnen die een variabel energiecontract hebben afgesloten toen de prijzen zeer hoog waren, tussen augustus en november 2022. Daarnaast berekent de leverancier ook minstens driemaal per jaar of het gevraagde voorschot nog verantwoord is.

Dinsdag werd de laatste handtekening onder het protocol gezet. De energieleveranciers zullen uiterlijk 31 maart contact opnemen met hun klanten met een aangepaste voorschotfactuur. Intussen kregen meer dan 300.000 gezinnen al zo'n voorstel.