Al minstens 57 doden geteld na treinramp in Griekenland, opnieuw hevig protest

De stationschef van Larissa zou intussen hebben toegegeven dat hij verantwoordelijk was voor een verkeerde wissel, waardoor de passagierstrein op hetzelfde spoor terecht kwam als de goederentrein. Beide treinen reden daardoor frontaal op elkaar in. Maar volgens de Griekse vakbonden is het probleem veel groter dan die ene menselijke fout. Ze klagen aan dat er jarenlang te weinig is geïnvesteerd in de spoorwegen.