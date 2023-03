Belgisch Kampioenschap gravelfietsen in Oud-Heverlee wordt meteen ook Europees Kampioenschap

Het EK/BK in Oud-Heverlee is een open kampioenschap waaraan alle elites mogen deelnemen, maar daarnaast zullen ook de betere sportieve gravelaars hun kans kunnen wagen. Het is bovendien een kwalificatie evenement voor het WK. Wie hoog eindigt in zijn of haar leeftijdscategorie in dit EK/BK kan met andere woorden een startppaats afdwingen voor het WK in 2024 in Halle en Leuven.