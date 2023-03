Betalende parkeerzone in Gent breidt verder uit naar deelgemeenten en wijken buiten centrum

De stad stelt in de wijken groene parkeerzones in. Dat betekent dat bezoekers er moeten betalen van 9.00u ’s morgens tot 19.00u ’s avonds op weekdagen. Het eerste half uur is gratis. De invoering start in Sint-Amandsberg, deze zomer, en doet dan later de andere wijken aan. Tegen eind volgend jaar moet de hele operatie rond zijn. Het gaat in de meeste gevallen om een uitbreiding van een bestaande zone. Enkel in Gentbrugge komt er een volledig nieuwe groene zone, na de invoering van het wijkmobiliteitsplan.

