Bevroren in de tijd: scheepswrak en noodlottig reddingsbootje ontdekt op de bodem van Amerikaans meer

Op 26 september 1894 kwam het zeilschip Ironton in botsing met het vrachtschip Ohio in het Huron-meer, in het noorden van de VS. De Ohio ging heel snel ten onder in het ruwe water. De Ironton daarentegen bleef nog een uur lang ronddobberen in het donker, met een gat in de boeg.

De zeven bemanningsleden van de Ironton zochten hun toevlucht in een reddingssloep. Helaas dacht niemand eraan om het touw los te maken waarmee de sloep aan het schip vasthing. Vijf bemanningsleden kwamen om. Op de Ohio vielen geen slachtoffers.



125 jaar later slaagden wetenschappers erin de Ironton te lokaliseren op de bodem van het meer, op een diepte van ruim 900 meter. Door het ijskoude water is het schip intact gebleven. Net als de gedoemde sloep die nog altijd aan het schip hangt.