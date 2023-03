Binnenkort komen er straatnaamborden met dialectwoorden in Buggenhout

In de straten van Buggenhout zullen binnenkort oude en dialectische straatnaambordjes hangen. "We willen dat de Buggenhoutenaar fier is om hier te wonen. We willen daarom de eigenheid onderstrepen en dialect is daar een belangrijke factor van", motiveert schepen Geert Mannaert (CD&V). Het idee kwam van gemeenteraadslid Stef Buys (Vlaams Belang) en het schepencollege is een onderzoek gestart om alle dialectische benamingen in kaart te brengen.