Boete voor man die met fiets op Brusselse Ring reed: "Moest op tijd op afspraak zijn"

Om tijdig op een afspraak te komen, heeft een 67-jarige man uit Ukkel een stukje van de Brusselse Ring in Drogenbos afgelegd per fiets. “Ik kwam die dag terug van Valenciennes in Frankrijk”, zo vertelt de beklaagde, Christian Duchâteau.

“Ik had om 19 uur een afspraak op de parking van de Carrefour in Drogenbos. Maar het verkeer op de snelweg stond muurvast en ik zou hopeloos te laat komen. Daarom heb ik mijn wagen geparkeerd op de Total-parking langs de Ring in Ruisbroek en daar ben ik overgeschakeld naar mijn plooifiets."