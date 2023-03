Leerkrachten van Lokerse school smeren gratis  boterhammetjes voor alle kinderen: "Manier om probleem van lege brooddozen op te lossen" 

Het idee kwam van de plaatselijke patisserie Lanssens die eind oktober vorig jaar een oproep deed naar de Lokerse scholen. De bakker was geraakt door de vele verhalen van kinderen die met een lege brooddoos naar school moeten. Daarom bood de bakker aan om z'n overschot aan brood ter beschikking te stellen van de scholen. "De nood is groot", vertelt directrice Lenny Martens. "We merken dat de koekendoosjes om 10.00 uur soms leeg zijn, dat de brooddozen ook niet altijd ideaal gevuld zijn. Dus we merken dat we de kinderen op die manier wel een stukje tegemoet kunnen komen."