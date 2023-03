Britse geheime dienst had aanslag op Ariana Grande-concert in Manchester kunnen vermijden

Het rapport heeft zich gebogen over drie zaken: de radicalisatie van de dader, de planning en voorbereiding van de aanslag, en de vraag of de aanslag al dan niet vermeden had kunnen worden. Het antwoord op de laatste vraag luidt positief. Volgens leidend onderzoeker John Saunders had de Britse inlichtingendienst belangrijke informatie over de dader in zijn bezit. Maar vanwege een vertraging in de verwerking van bepaalde inlichtingen werd een "aanzienlijke kans" gemist om de aanslag te voorkomen. Meer details over die inlichtingen, geeft het rapport niet vrij.