Nachtje buiten slapen in Roeselare om daklozen beter te begrijpen, met soep van sterrenchef Boury

Een "sleepout". Zo heet het initiatief. "We willen mensen in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart zelf eens laten ervaren dat een nacht onder de blote sterrenhemel minder romantisch is dan het klinkt", legt schepen Michèle Hostekint (Vooruit) uit. "We weten nu eenmaal dat heel wat mensen in de samenleving het moeilijk hebben en geen duurzaam dak boven het hoofd hebben."