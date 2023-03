Burgemeester Ganshoren wil fietspad op Keizer Karellaan weg

Daarenboven is de Keizer Karellaan een Auto Plus-weg, aldus de burgemeester. Dat is een hoofdas voor auto's in Good Move, dat is het Mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De auto’s worden op de locatie van het fietspad nu echter geblokkeerd met veel files tot gevolg en meer autoverkeer in het wijknetwerk van Ganshoren, klinkt het. Van Laethem stuurde daarom in januari een brief januari naar Brussel Mobiliteit om het fietspad te laten verwijderen.