Oplichters maken vals profiel van Ieperse burgemeester om geld of paswoorden af te troggelen

Onlangs werd ook het profiel van een andere Westhoekburgemeester nagemaakt, dat van Christof Dejaegher van Poperinge. Voor hem was het al de tweede keer in twee jaar tijd. "Vermoedelijk viseren die misdadigers ons omdat ze weten dat we zeer actief zijn op sociale media en een grote vriendenkring hebben, wat de kans vergroot dat iemand in hun val trapt."



Burgemeester Talpe diende klacht in bij de politie en verwittigde ook het platform waarop haar profiel is nagebootst.