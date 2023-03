Mogen handelszaken cash geld weigeren?

De Inspecteur stelt de vraag aan de FOD Economie. "Er is een Europese verordening die zegt dat cashbetalingen in geen geval geweigerd mogen worden. Contant geld is en blijft een wettelijk betaalmiddel dat een handelaar niet mag weigeren. Behalve in bepaalde uitzonderlijke en tijdelijke gevallen", zegt Lien Meurisse van FOD Economie. "Trouwens, elke handelszaak is ook verplicht om minstens één digitaal betaalmiddel aan te bieden."