Restaurants Chez Léon en Aux Armes de Bruxelles vragen gerechtelijke reorganisatie aan

Het was volgens uitbater Kevin Vanlancker niet meer mogelijk om de kosten voor energie en indexering te dragen, na de verliezen ten gevolge van corona. Daarom heeft de restauranthouder onderhandeld met de betrokken diensten en is hij naar de rechtbank getrokken om een spreiding van de schulden te verkrijgen over een periode van vier jaar. De reorganisatie heeft geen betrekking op schulden aan andere leveranciers.