Correcties en aanvullingen maart

In het radionieuws van 2 maart is om 6 uur, 6.30 uur en 7 uur Groen verkeerdelijk geduid als een oppositiepartij in de federale regering. Het radionieuw liet een reactie horen van kamerlid Kristof Calvo van Groen op de onwettige pensioenpremies die oud-kamervoorzitters Herman De Croo (Open VLD) en Siegfried Bracke (N-VA) al jaren krijgen. In de federale regering maakt Groen deel uit van de meerderheid en niet van de oppositie. In het radionieuws van 8 uur werd het wel correct gezegd.