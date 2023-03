Premier De Croo vraagt nieuw advies aan inlichtingendiensten over TikTok na groeiende bezorgheden

Het is inderdaad niet de eerste keer dat de app onder vuur ligt. In 2020 al raadde Staatsveiligheid af de app te installeren op (werk)toestellen die gevoelige informatie bevatten. Van een verbod was toen nog geen sprake. "De VSSE (Dienst voor de Veiligheid van de Staat, red.) heeft nog geen gevallen van spionage kunnen vaststellen via de TikTokapplicatie. Maar raadt aan om op apparaten voor professioneel gebruik, of waarop gevoelige informatie staat, geen apps te installeren die niet noodzakelijk zijn", klonk het toen.