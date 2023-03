Diest gaat kernwinkelgebied in centrum compacter maken: "Momenteel een gatenkaas"

Daarnaast gaat de stad premies voorzien voor handelaars die zich willen vestigen in de stad, of binnen het winkelkerngebied. Ook wil Diest het aantal bezoekers in de binnenstad in kaart brengen. "Daarin betrekken we ook informatie over de betaalgegevens. Zo krijgen we een duidelijk beeld over hoe er geld wordt uitgegeven in Diest. Uiteraard gebeurt dat rekening houdend met alle geldende privacymaatregelen", besluit Vande Reyde.