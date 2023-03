"Burning daylight": zo klinkt de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival

Dat Nederland vertegenwoordigd zou worden door Dion Cooper en Mia Nicolai was al bekend, net als de titel van hun song, "Burning daylight". Maar hoe het liedje klonk, daarvoor was het wachten tot gisteren.

"Burning daylight" werd officieel voorgesteld in het tv-programma Khalid en Sophie. Het is een ballade over "vallen, fouten maken en weer opstaan", zegt het duo. "Leren van je fouten en van je verleden, dingen achter je kunnen laten zodat je een betere versie van jezelf kan worden. Het accepteren dat we allemaal menselijk zijn, pijn ervaren en dat we daar doorheen moeten."

Dion Cooper (29) en Mia Nicolai (26) werden drie jaar geleden aan elkaar voorgesteld door Duncan Lawrence, die in 2019 voor Nederland het Eurovisiesongfestival won. "Burning daylight" werd geschreven door Lawrence, zijn partner Jordan Garfield en Dion en Mia zelf.