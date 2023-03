Expo over zwerfkatten in Aartselaar moet inwoners bewuster maken over belang van kattensterilisatie

In de bibliotheek van Aartselaar kunnen inwoners in maart een tentoonstelling bezoeken over zwerfkatten. Het is een expo van het Vlaamse departement Dierenwelzijn die wordt uitgeleend aan verschillende gemeenten, waaronder Aartselaar. De tentoonstelling gaat over katten in het algemeen, maar ook specifiek over het steriliseren van katten, wat er allemaal bij komt kijken als je een kat in huis neemt, of wat de kostprijs is. Daarnaast is de tentoonstelling op kindermaat. “Kinderen zijn vaak de eerste vragende partij thuis om een kat te hebben zonder dat ze beseffen welke verantwoordelijkheden je hebt”, zegt Bart Lambrecht (N-VA), schepen voor Dierenwelzijn.