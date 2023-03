Faciliteitengemeente Wemmel wil zelfde vakantieregeling voor Nederlandstalig als voor Franstalig onderwijs: "Nu te veel problemen in gezinnen"

Sinds dit schooljaar geldt er een andere vakantieregeling voor het Franstalig onderwijs dan voor het Nederlandstalig onderwijs. Dat houdt in dat leerlingen van Franstalige scholen een kortere zomervakantie hebben, een langere herfst- en krokusvakantie en een paasvakantie die op een ander moment valt.

In augustus 2022 leidde de aangepaste regeling al tot protest van mensen die in gemeenten aan de rand van de taalgrens wonen, maar ook in de faciliteitengemeenten werd opgeroepen om eenzelfde regeling in beide taalgemeenschappen te houden. "Die oproep viel in dovemansoren, maar nu de eerste vakantieperiodes achter de rug zijn, merken ouders dat de verschillende vakantieregelingen voor problemen zorgen", vertelt burgemeester van Wemmel Walter Vansteenkiste (LBW).