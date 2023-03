"Goede basis, maar mag ambitieuzer": coalitiepartners reageren gematigd positief op fiscale plannen minister Van Peteghem 

Bij de liberale meerderheidspartijen klinken gemengde reacties. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert is alvast te vinden voor het basisidee dat werken meer moet lonen. "Er liggen elementen op tafel om de gesprekken verder te voeren in de regering en in 2024 de eerste stappen te zetten." Maar ook Lachaert geeft aan dat er over bepaalde punten nog zal onderhandeld moeten worden.