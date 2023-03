Fiscale plannen van minister Van Peteghem (CD&V) moeten iedereen die werkt 835 euro per jaar opleveren 

"Meer netto voor iedereen die werkt": het is een van de speerpunten in de eerste fase van een grote fiscale hervorming die minister Van Peteghem voor ogen ziet. Concreet stelt de minister onder meer voor om de belastingvrije som te verhogen van 10.160 euro naar 13.500 euro en hij wil ook dat minder mensen in de hoogste belastingschijf van 50 procent terechtkomen door de ondergrens op te trekken naar 60.000 euro in plaats van 46.440 euro nu.

Iedereen die werkt zou door de maatregelen op het einde van het jaar zeker 835 euro extra overhouden in vergelijking met nu, berekende het kabinet van Van Peteghem voor. Een alleenstaande zonder kinderen die ongeveer 3.200 euro bruto verdient zou zelfs elk jaar 1.660 euro meer overhouden.

Van Peteghem wil inderdaad focussen op mensen die werken, voor wie een vervangingsinkomen heeft (denk aan een werkloosheidsuitkering) zou het om een nuloperatie gaan. En de kloof tussen alleenstaanden en koppels moet verkleinen. Het huwelijksquotiënt, een fiscale gunstmaatregel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, mag van de CD&V-minister van Financiën op de schop.