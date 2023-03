Fiscalist over belastingplannen van Van Peteghem: "Een vrij evenwichtig plan"

Veel partijen kunnen zich vinden in de fiscale hervormingsplannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Dat zegt Pieter Debbaut in "De Wereld vandaag", op Radio 1. Debbaut is hoofdredacteur bij de "Belastinggids" en fiscaal adviseur bij HR-dienstverlener Liantis. Hij heeft het over een "vrij evenwichtig plan".