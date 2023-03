Eline De Munck geeft gastles over ondernemerschap aan leerlingen in Leuven

Een 70-tal leerlingen van het GO! Atheneum De Ring in Leuven kregen een gastles van tv-presentatrice en onderneemster Eline De Munck. Ze is de oprichter van het internationale brillenmerk Odettes Lunettes. De Munck werd uitgenodigd door de school en Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) voor een spoedcursus ondernemen.