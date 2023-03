Gemeente Mol gaat leegstand in handelscentrum aanpakken met belasting

Net zoals heel wat andere gemeenten, kampt Mol ook met leegstaande handelspanden in het centrum. Dat is niet aantrekkelijk voor inwoners en klanten. Om het aantal leegstaande panden naar beneden te krijgen, neemt het gemeentebestuur enkele maatregelen, zegt schepen van Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V). "Net zoals bij leegstaande woningen gaan we een belasting invoeren voor leegstaande handelspanden. We laten eerst een inventaris opmaken en als je een jaar op de leegstandslijst staat, zal je de belasting moeten betalen."

Intercommunale IOK gaat een inventaris opmaken van alle handelspanden in Mol. Als het pand na één jaar nog leeg staat, komt het op het leegstandsregister. Wanneer het handelspand dan nog eens 12 maanden leeg blijft dan moet de eigenaar de belasting betalen. Het eerste jaar is dat 1 669,10 euro. Dat bedrag stijgt per jaar dat het handelspand leeg staat.

"We gaan uiteraard eerst in gesprek met de eigenaars van de leegstaande panden. De belasting is een stok achter de deur om eigenaars aan te zetten tot actie", zegt schepen Heurckmans. Met de maatregelen wil de gemeente Mol de leegstand in het centrum met 20 procent doen afnemen.