Gent verdubbelt toeristentaks voor overnachting in vakantiehuis- of appartement: "We willen het toerisme leefbaar houden”"

De maatregel kadert in de budgetbesprekingen en moet de stad ruim 1 miljoen euro extra opleveren. Het is de stad echter niet enkel om meer centen te doen, benadrukt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “We willen met deze aanpassing de leefbaarheid in de stad verhogen. Ook in Gent zijn er goede, kwalitatieve woningen die verhuurd worden aan toeristen. We willen dat ontraden. Er werd eerder al een vakantiewoningstop afgekondigd, nu gaan we nog een stap verder.” Onder meer huurplatformen, zoals AirBnB, zorgen ook in vele andere Europese steden voor een grote druk op de woningmarkt.