Tuincentrum Groendekor in Sint-Pieters-Leeuw gaat opnieuw open, één week na grote brand: "Zelfs klanten wilden komen meehelpen"

In de nacht van 25 op 26 februari brak brand uit in het tuincentrum Groendekor, aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. De kantoren en de snijbloemenafdeling werden compleet vernield; ook een deel van de recent vernieuwde decoratieafdeling liep grote schade op. Maar de uitbaters en het personeel laten het hoofd niet hangen, want de start van het nieuwe tuinseizoen staat voor de deur. De afgelopen week is er dan ook hard gewerkt om de winkel opnieuw te kunnen openen. En dat gebeurt in het weekend van 4 en 5 maart.