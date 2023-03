Harry en Meghan "gevraagd om hun laatste woonst in Verenigd Koninkrijk te verlaten"

Vorig jaar betaalde prins Andrew een minnelijke schikking aan Virginia Giuffre, een Amerikaanse slachtoffer van Epstein. Zij had Andrew in de VS aangeklaagd voor misbruik.

Momenteel woont Andrew in Royal Lodge, ook op het domein van Windsor Castle. De voorbije weken schreef de Britse pers dat koning Charles van plan zou zijn om de jaarlijkse toelage voor Andrew fors in te perken, waardoor hij niet meer in staat zou zijn om in de kosten voor zijn huidige woning te voorzien.