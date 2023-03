Eenzame, dakloze en arme Antwerpenaren zijn dankzij burgerinitiatief welkom op 16 "hartelijke plekken"

De doelgroep kan simpelweg een van de handelszaken binnengaan en informeren of het om een hartelijke plek gaat. "Dan weet de handelaar dat die persoon niet zal kunnen betalen, maar dat is dan oké. Een glas water kunnen ze altijd vragen. Als ze iets anders willen drinken of eten, hangt het af van wat er voorradig is. Er wordt gewerkt met uitgestelde koffies of maaltijden. Gewone betalende klanten worden uitgenodigd om te trakteren. Als iemand er een koffie drinkt, kan hij of zij geld contant of via payconiq achterlaten. In de zaak hangt een prikbord met bonnetjes. Als je iets wil nuttigen, kan je zo'n bonnetje nemen en dan is er ineens betaald."