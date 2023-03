Natuurherstelwerken van Kolisbos in Bocholt en Pelt afgerond

De belangrijkste ingreep in het project zijn de 11 stuwtjes in de beek die ervoor zorgen dat er minder water afgevoerd wordt. In de zomer valt de beek droog en door de stuwtjes blijft er toch een deel van het water staan. "Zonder de stuwtjes wordt het water naar de beek getrokken en wordt ook al het grondwater afgevoerd. Zo verdroogt heel het omliggende gebied", vertelt Joke Roebben van Regionaal Landschap Lage Kempen.