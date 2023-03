Honderd gezinnen in Kortemark een tijdlang zonder leidingwater

De eerste oproepen over problemen rond watertoevoer kwamen donderdagochtend binnen bij de Watergroep. Het drinkwaterbedrijf stuurde meteen een ploeg uit om te zoeken naar een eventueel lek. Dat werd gevonden in de Staatsbaan in Kortemark.

Een buis van een ondergrondse leiding was gesprongen, waarschijnlijk door drukverschillen in de leiding. Kort daarna werd nog een tweede lek ontdekt. Niet alleen in Kortemark zijn er problemen, ook enkele gezinnen en bedrijven in Torhout zijn getroffen door de problemen.

Het grootste lek is dat aan de Staatsbaan. Omdat een deel van de leiding er vervangen moet worden, kunnen de problemen er wat langer duren. Wanneer er terug water is, kan dat eerst nog wat bruin zijn van kleur of minder goed stromen. Om dat te verhelpen, kan je de kraan het best even laten lopen.