Honderden nieuwe gevallen van vergiftiging in Iraanse meisjesscholen: "Woede over overheid die geen veiligheid biedt aan scholieren"

Maar ook als de overheid niet rechtstreeks bij deze incidenten betrokken zou zijn, verergert deze zaak nog de crisis die al maandenlang aan de gang is in Iran. "Een permanente crisis, waarbij het vertrouwen aan het afkalven is en de staat elementaire taken, zoals veiligheid bieden, niet meer aan het volbrengen is", zo omschrijft Jafari het.

"Dit laat ook zien dat de kloof tussen de bevolking en de staat enorm gegroeid is, en dat er een enorm wantrouwen heerst jegens de overheid. Mensen zijn woedend omdat de overheid hier laks mee is omgegaan. Er is in deze zaak nog niemand opgepakt, terwijl de overheid wel heel veel tijd en energie steekt in het oppakken van mensen die geprotesteerd hebben. Maar veiligheid bieden aan scholen en scholieren kunnen ze niet: dat veroorzaakt terecht heel veel woede."