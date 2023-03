Huzarenstukje in Aalst: twee kranen tillen transformator van 130 ton van op schip op vrachtwagen

De huidige transformator op de site van netbeheerder Elia aan de Erembodegemstraat raakte stilaan versleten, maar ging half januari ook stuk. Oplapwerken hielpen niet, dus moest er dringend een nieuwe transformator komen. Die is gisteren per schip en over het water vanuit Kruibeke aangevoerd. Elia koos voor vervoer over water in plaats van over de weg omwille van timing. Transport via de weg zou 6 tot 10 weken geduurd hebben. "Voor zo'n vervoer zijn heel wat vergunningen nodig. Zo moet er bijvoorbeeld toestemming komen van de stad Aalst of moet er politiebegeleiding gevraagd worden", legt projectleidster Katrien Van Mulders van Elia uit. "De vergunningen zijn vlotter te regelen als het via het water moet. En aangezien de vervanging van de transformator dringend is, hebben we dus voor het water gekozen."